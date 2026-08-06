Remo vence o Paysandu na Curuzu e abre vantagem na final da Copa Pará Sub-17 Equipe azulina vence o primeiro clássico da decisão por 3 a 1, na Curuzu, e terá a vantagem do empate no jogo de volta O Liberal 06.08.26 11h48 Leão venceu o seu maior rival fora de casa (Samara Miranda / Remo) O Remo saiu na frente na final da Copa Pará Sub-17, ao vencer o Paysandu por 3 a 1, na Curuzu. O resultado deixa o Leão em situação favorável para o confronto que definirá o campeão da categoria. Rodrigues, Toninho e Vini marcaram os gols da equipe azulina no primeiro duelo da final, garantindo a vantagem para a partida decisiva. Apesar da vitória, o técnico Allysson, do Remo, evitou clima de comemoração antecipada. O treinador ressaltou que o desempenho da equipe foi positivo, mas lembrou que a disputa pelo título segue em aberto. "Sabíamos da dificuldade que seria enfrentar um grande adversário em uma final, mas os atletas tiveram muita personalidade, colocaram em prática tudo o que trabalhamos durante a preparação e conquistaram uma vitória importante. Ainda não tem nada definido. Fizemos apenas o primeiro tempo da decisão e precisamos manter os pés no chão para buscar esse título na partida de volta", afirmou em entrevista ao site oficial do Leão. Baenão O campeão da Copa Pará Sub-17 será conhecido neste sábado (8). Remo e Paysandu voltam a se enfrentar às 9h30, no Baenão. Após vencer o jogo de ida por dois gols de diferença, o Leão depende apenas de um empate para confirmar a conquista da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Matheus Felipe vê Remo na Série A e aposta na força do Baenão para tirar o time do Z4 Zagueiro, que disputou três partidas desde a chegada ao Leão, destaca rápida adaptação ao elenco, pede concentração para enfrentar o Atlético-MG e trata eliminação para o Santos como assunto encerrado 06.08.26 21h17 FUTEBOL CBF define arbitragem para o jogo entre Remo x Atlético-MG pela Série A; saiba quem é Árbitro catarinense Ramon Abatti Abel apita o confronto deste sábado (8), no Mangueirão 06.08.26 12h56 FUTEBOL Remo vence o Paysandu na Curuzu e abre vantagem na final da Copa Pará Sub-17 Equipe azulina vence o primeiro clássico da decisão por 3 a 1, na Curuzu, e terá a vantagem do empate no jogo de volta 06.08.26 11h48 FUTEBOL Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense 06.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F-1: 'Não deixaram nem a cuia de mate' 07.08.26 9h41