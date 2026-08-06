Remo vence o Paysandu na Curuzu e abre vantagem na final da Copa Pará Sub-17

O Remo saiu na frente na final da Copa Pará Sub-17, ao vencer o Paysandu por 3 a 1, na Curuzu. O resultado deixa o Leão em situação favorável para o confronto que definirá o campeão da categoria.

Rodrigues, Toninho e Vini marcaram os gols da equipe azulina no primeiro duelo da final, garantindo a vantagem para a partida decisiva.

Apesar da vitória, o técnico Allysson, do Remo, evitou clima de comemoração antecipada. O treinador ressaltou que o desempenho da equipe foi positivo, mas lembrou que a disputa pelo título segue em aberto.

"Sabíamos da dificuldade que seria enfrentar um grande adversário em uma final, mas os atletas tiveram muita personalidade, colocaram em prática tudo o que trabalhamos durante a preparação e conquistaram uma vitória importante. Ainda não tem nada definido. Fizemos apenas o primeiro tempo da decisão e precisamos manter os pés no chão para buscar esse título na partida de volta", afirmou em entrevista ao site oficial do Leão.

Baenão

O campeão da Copa Pará Sub-17 será conhecido neste sábado (8). Remo e Paysandu voltam a se enfrentar às 9h30, no Baenão. Após vencer o jogo de ida por dois gols de diferença, o Leão depende apenas de um empate para confirmar a conquista da competição.