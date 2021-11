VÍDEO: Com vaias e gritos de 'timinho', torcida do Remo protesta no Baenão contra os jogadores

A derrota do Remo para o Londrina-PR, dentro do Baenão, gerou protestos da torcida azulina nas arquibancadas. Vários torcedores reclamaram bastante do futebol apresentado pelo time em campo, que agora está apenas há três pontos da zona de rebaixamento. Na saída dos jogadores de campo, vaias e gritos de "timinho" foram entoados por parte dos torcedores.

A reta final de Série B que muitos temiam, vai acontecendo. O Remo vacilou mais uma vez diante do seu torcedor, em mais uma partida tida como "seis pontos", contra adversários diretos na luta para fugir do rebaixamento para a Série C.

O caminho a percorrer não será dos maia fáceis, o Remo terá pela frente dois jogos seguidos longe de Belém, o primeiro contra o CSA-AL, que luta pelo acesso e depois diante do Operário-PR, concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Atualmente o Remo possui 41 pontos, três pontos a mais que o Londrina, primeiro adversário dentro da zona da degola.