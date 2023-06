Com um desfalque, Remo encara o Brusque fora de casa tentando recuperar pontos perdidos na Série C

O Remo volta a acampo na Série C neste sábado (3), às 19h, no Estádio Augusto Bauer, contra o Brusque-SC. O Leão Azul venceu a primeira na competição nacional e tenta fugir da zona de rebaixamento e terá que enfrentar o retrospecto ruim atuando na cidade de Brusque (SC).

A equipe azulina tenta engrenar na Série C. Só na 5ª rodada o Leão conquistou os primeiros pontos, na vitória contra o Confiança-SE, por 1 a 0, no Baenão, na última terça-feira. A partida marcou a estreia do técnico Ricardo Catalá no comando remista, que ganhou o jogo e teve uma postura mais agressiva em campo. Para o confronto contra o Brusque, Catalá terá uma baixa no time, já que o lateral-esquerdo Leonan não joga por lesão e no seu lugar entra o jovem Kevin, fora o desfalque, o treinador remista deve manter a mesma formação da partida passada.

Com três pontos em 15 disputados, o Remo precisa pontuar fora de casa para tentar alcançar o principal objetivo, que é a classificação para a próxima fase, porém, neste momento, o Remo está na zona de rebaixamento e pode amanhecer fora do Z-4 em caso de vitória e uma combinação de resultado. Para que o Leão tenha êxito é necessário derrubar um “tabu” contra a equipe quadricolor, já que o Remo jamais venceu o Brusque atuando no Estádio Augusto Bauer. Foram três partidas, duas pela Copa do Brasil e uma pela Série B, com três derrotas, incluindo duas eliminações na Copa do Brasil nos anos de 2017 e 2020. A única vitória do Remo contra o clube quadricolor ocorreu em Belém, pela Série B, em Belém, pelo placar de 2 a 1.

O técnico Ricardo Catalá teve pouco tempo para trabalhar a equipe para a partida, já que jogou na última terça e viajou na quinta para o Sul do país. O treinador espera pontuar fora de Belém, mas sabe das dificuldades que irá enfrentar.

Brusque

Um velho conhecido da torcida do Remo é o atacante Diego Tavares, de 31 anos, que estava no Leão Azul nesta temporada e hoje defende o Brusque. Tavares realizou 17 partidas pelo clube paraense, mas não balançou as redes e atuou na última partida como titular na equipe catarinense.

Com sete pontos e na 11ª posição, o Brusque recebe o Remo tentando valer o mando de campo, que neste ano na Série C teve dois resultados positivos, contra Amazonas-AM e Volta Redonda-RJ e um revés para o São José-RS, na última rodada. O técnico Luizinho Lopes terá um desfalque e dúvidas no time. O lateral-esquerdo Alex Ruan está suspenso e Airton entra em seu lugar. No meio o jogador Madison é dúvida e Luiz Henrique pode pintar em seu lugar.

Remo x Brusque duelam pela 6ª rodada da Série C em Santa Catarina (SC), às 19h. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir nas redes sociais do Grupo Libera, no Youtube e na frequência 97,5MHz.

Ficha técnica

Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque (SC)

Data: 03.06.2023

Horário: 19h

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Luiz Fernando Viegas Colete (MS)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Airton; Rodolfo Potiguar, Luiz Henrique (Madison) e Everton Bala; Diego Tavares, Cléo Silva e Guilherme Queiroz. Técnico: Luizinho Lopes.

REMO: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Rodriguinho; Jean Silva, Pedro Vitor e Muriqui. Técnico: Ricardo Catalá.