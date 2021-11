ASSISTA: Com um a menos, Remo cede empate ao Vasco fora de casa e pode entrar no Z4 da Série B

O Remo empatou com o Vasco da Gama em 2 a 2 na noite desta sexta-feira (19), em São Januário, pode terminar a 37ª rodada da Série B do Brasileiro na zona de rebaixamento. O atacante Neto Pêssoa abriu o placar para o Leão e Lucas Siqueira ampliou. No entanto, Léo Matos e Galarza buscaram o empate e tiraram a primeira vitória do técnico azulino Eduardo Baptista.

Após este empate, o Remo volta a campo no próximo dia 28, um domingo, às 16h, contra o Confiança, no Baenão. A partida é válida pela última rodada da Série B. O Leão pode chegar ao jogo no Z4 da competição, caso Londrina ou Vitória vençam seus desafios. O duelo do clube azulino contra o Confiança tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Fim da seca

O primeiro gol do Remo chegou aos 31 da etapa inicial. O Vasco errou na saída de bola, Erick Flores roubou e passou para Victor Andrade. O atacante avançou pela direita e cruzou rasteiro para Neto Pessôa, que só empurrou para o gol e marcou o primeiro dele na Série B. 1 a 0 Remo.

Ampliou

Seis minutos depois, o Remo ampliou com Lucas Siqueira, ex-Vasco, marcar um belo em São Januário. O volante recebeu na intermediária e chutou em direção ao gol. A bola sofreu um leve desvio no meio do caminho e alcançou o ângulo do goleiro Lucão.

Chuva de gols

E os gols não paravam no Rio de Janeiro. Pouco depois, aos 41 minutos, o Vasco acordou após Nenê cobrar escanteio na primeira trave. O defensor Léo Matos subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol.

Lance capital

Se no primeiro tempo, o Remo foi melhor, o segundo tempo vinha sendo mais parelho, com ambas as equipes se lançando ao ataque. Até que aos 26, Victor Andrade fez falta dura no meio de campo e recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Que situação...

O Vasco aproveitou a vantagem numérica e não perdoou. Aos 36, o autor do primeiro gol vascaíno Léo Matos cruzou rasteiro da direita, no campo de ataque. A bola passou por todo mundo e sobrou para Galarza, na entrada da área. O meia mandou no cantinho de Vinícius e empata o jogo.

Igualdade persiste

Tanto Vasco como Remo continuaram o jogo de trocação no ataque, mas nenhuma das equipes conseguiu tirar a igualdade do placar. Pior para o Remo, que pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Ficha técnica

Vasco x Remo

37ª rodada da Série B

Data: quinta-feira (19)

Local: São Januário

Horário: às 19h

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa Silva (RJ)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Léo Matos aos 41/1T e Galarza aos 36/2T (VAS); Neto Pessôa aos 31/2T e Lucas Siqueira aos 37/2T

Cartões amarelos: Léo Matos e Riquelme (VAS); Victor Andrade (REM)

Vasco: Lucão; Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Riquelme (Daniel Amorim); Rômulo (Caio Lopes), Galarza; MT (Gabriel Pec), Nenê; Morato (Jhon Sánchez) e Germán Cano.

Técnico: Fábio Cortez (interino)

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Fredson) e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Erick Flores (Rafinha); Matheus Oliveira, Victor Andrade e Neto Pêssoa (Renan Gorne).

Técnico: Eduardo Baptista