Com três jogadores campeões da Copa Verde, Remo vence a Esmac pelo Parazão Sub-20

O Remo venceu na manhã desta segunda-feira (13) a Esmac, pelo placar de 2 a 1, no Centro da Juventude (CEJU), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense Sub-20. O Leão de Antônio Baena se garantiu na semifinal da competição e teve reforços dos jogadores profissionais em campo ajudando o Simba na classificação.

A equipe azulina contou com três atletas que foram campeões da Copa Verde 2021. Com menos de três dias após o título regional conquistado no Baenão, os jogadores Raimar, Ronaldo, que atuaram na partida contra o Vila Nova-GO, estiveram em campo contra a Esmac. Outro jogador que foi campeão e que jogou no Sub-20 foi Tiago Mafra, que também ajudou o Leão contra a equipe de Ananindeua no Sub-20. A informação foi confirmada pelo clube azulino.

Na semifinal o Leão Azul enfrentará o vencedor entre as equipes do Cruz Azul x Comercial, sem data, local e horários definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).