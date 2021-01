Com retornos, Remo está escalado para enfrentar o Gama-DF pelas oitavas da Copa Verde

O Clube do Remo está escalado para enfrentar o Gama-DF, às 16 horas, no Mangueirão, pelas oitavas de final da Copa Verde. O time azulino veio com modificações em relação ao time que perdeu de goleada para o Vila Nova no último sábado, pela primeira partida da final da Série C. Confira:

O Gama também está escalado e foi mantido o time que venceu o Santos-AP por 2 a 0 no último domingo na primeira fase da Copa Verde. Confira:

Nosso time é o Povão Juntos! Hoje é decisão, o Gamão está pronto e escalado para enfrentar o Remo-PA, no Estádio Mangueirão:#REMxGAM #CopaVerde pic.twitter.com/akGDmySYRr — Gama (@SEGama) January 27, 2021

A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

