Com retorno de meia-atacante, Remo é escalado para partida contra o Operário-PR

O Remo está escalado para o confronto contra o Operário-PR, pela 35ª rodada da Série B. Para a partida de logo mais, o Leão terá três novidades. A principal delas é o retorno do meia-atacante Matheus Oliveira, que cumpriu suspensão na última partida da equipe azulina na Segundona.

As outras duas mudanças são no meio e na lateral-esquerda. Igor Fernandes está recuperado de lesão e volta a equipe no lugar de Raimar. Além disso, Pingo ganha a vaga de Arthur na trinca de volantes, ao lado de Lucas Siqueira e Uchôa.

Além dessas novidades, a equipe escalada para a partida contra o Fantasma será a mesma que entrou em campo contra o CSA, pela rodada passada.

Veja a escalação do Remo: