Com retorno de lateral à titularidade, Remo está escalado para visita ao Botafogo

O Remo está escalado para a visita ao Botafogo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, que começa às 16h, no Raulino de Oliveira, o Leão conta com apenas um mudança em relação ao time que perdeu para o Atlético-MG, no meio de semana: o retorno de Marlon, na lateral-esquerda, no lugar de Igor:

O Botafogo, mandante do jogo, também está definido para o duelo de logo mais, com transmissão lance a lance do portal OLiberal.com: