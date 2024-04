Com quatro mudanças, Remo está escalado para pegar o Paysandu na Copa Verde

O técnico Gustavo Morínigo escalou o time do Clube do Remo com mudanças em relação ao último jogo. O treinador paraguaio mexeu na equipe e entra de cara com o meia Matheus Anjos no lugar de Renato Alves.

Outra mudança na equipe é a volta de Marco Antônio, que ganhou a posição de Sillas no ataque. Kelvin entra jogando no lugar de Echaporã e mais fixo Ribamar ganhou a posição de Ytalo e entra como titular. Outra novidade no elenco é a presença do atacante Jaderson, que saiu do primeiro Re-Pa da Copa Verde machucado, não jogou pelo Parazão e é uma opção do técnico Gustavo Morínigo.

Paysandu x Remo duelam às 20h desta quarta-feira (10), no Mangueirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Quem vence avança na competição e em caso de um novo empate, a vaga na final da Copa Verde será decidida nos pênaltis. A partida será transmitida lance a lance pelo OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.