Com promessa de retorno, lateral-direito anuncia saída do Clube Remo

O lateral Ricardo Luz está deixando o Clube do Remo. Em postagem em sua rede de mensagem, o jogador se despede e agradece ao clube. O Remo ainda não publicou nota oficial sobre o desligamento do lateral.

De acordo com uma informação, o atleta está indo para o Novorizontino disputar o Campeonato Paulista pelo clube interiorano. Há rumores de que Ricardo Luz retorno ao Baenão para disputas da Série B de 2021 pelo Leão de Antônio Baena.

Luz realizou 20 jogos pelo Clube do Remo com boas atuações ao longo da Série C.