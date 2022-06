Com possível estreante na zaga, Remo encerra a preparação para enfrentar o Altos-PI

Em meio ao protesto dos torcedores, o Remo fechou neste sábado (18), a preparação para encarar a equipe do Altos-PI, neste domingo (19), às 19h, no Baenão, pela 11ª rodada da Série C.

Para esta partida o Remo não terá o zagueiro Daniel Felipe, expulso contra o Volta Redonda-RJ. O técnico Paulo Bonamigo, que foi alvo da torcida no protesto, fez trabalhos defensivos, de cola parada e deve promover a estreia de Igor Moraes, que pertence ao Corinthians-SP, mas que está emprestado ao Leão desde o início da Série C. Outra opção para a zaga é o zagueiro Kevem ou Everton Sena, que estava em transição nesta semana.

O Leão está no G8 da Série C, mas pode deixar o grupo dos classificados, em caso de tropeço. A partida entre Remo x Altos, inicia às 19h, deste domingo (19) e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.