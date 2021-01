Com novos refletores do Baenão ligados, Remo finaliza mais um dia de preparação para o Re-Pa

O treino do Remo na tarde desta quinta-feira (7) foi diferente. A atividade se estendeu um pouco e os refletores das três torres do estádio azulino, localizadas na Travessa Antônio Baena foram ligados. Alguns atletas que ainda estavam realizando atividades puderam experimentar um pouco da nova iluminação do Evandro Almeida, nessa reta final de preparação para o clássico contra o Paysandu, no domingo (10), que pode valer o acesso para a Série B aos azulinos.

O clube em parceria com o projeto Retorno do Rei adquiriu refletores de led para o estádio, que não recebe uma partida noturna desde 2013. O clube trabalha para terminar a instalação nas próximas semanas. Os responsáveis pela instalação realizam testes na na nova iluminação semanalmente.

No domingo (10), às 18h, Paysandu x Remo se enfentam no Mangueirão, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.