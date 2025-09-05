Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM

O Remo divulgou a escalação da equipe que entrará em campo nesta sexta-feira (5), às 17h, diante do Amazonas-AM, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. A grande novidade está no setor ofensivo, que terá Eduardo Melo pela primeira vez como titular.

O jovem jogador, que veio do Caxias na metade da temporada, será o centroavante da equipe, que vive uma crise de "homens-gol" no ano. Vários atletas já exerceram esta função no Remo em 2025, mas nenhum vingou. Entre os casos, pode-se citar Ytalo, Felipe Vizeu, Adaílton e Matheus Davó, que foi recentemente negociado com o futebol europeu.

Confira e escalação azulina: