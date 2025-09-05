Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. Caio Maia 05.09.25 16h21 O Remo divulgou a escalação da equipe que entrará em campo nesta sexta-feira (5), às 17h, diante do Amazonas-AM, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. A grande novidade está no setor ofensivo, que terá Eduardo Melo pela primeira vez como titular. O jovem jogador, que veio do Caxias na metade da temporada, será o centroavante da equipe, que vive uma crise de "homens-gol" no ano. Vários atletas já exerceram esta função no Remo em 2025, mas nenhum vingou. Entre os casos, pode-se citar Ytalo, Felipe Vizeu, Adaílton e Matheus Davó, que foi recentemente negociado com o futebol europeu. Confira e escalação azulina: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo escalação remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 Futebol De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. 05.09.25 15h56 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23