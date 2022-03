Com jovens no time principal e reforços no banco, Remo está escalado para enfrentar o Águia

Após o adiamento da rodada do Parazão no último final de semana, Remo x Águia se enfrentam neste domingo (6), às 15h30, no Baenão. O Leão precisa de um simples empate para seguir para a próxima fase, já o Azulão está tranquilo e classificado. Para este jogo, sem Gedoz e Ercick Flores, Paulo Bonamigo aposta em garotos para buscar a vaga nas quartas de final.

Acompanhe o lance a lance de Remo x Águia de Marabá aqui

Veja a escalação azulina

Para o lugar de dupla Gedoz e Flores, foram escolhidos Marco Antônio e também Ronald. O atacante Brenner, com dois cartões amarelo e artilheiro do Remo no campeonato com três gols também vai para o jogo. No banco de reservas os recém-contratados, o volante Marciel e o atacante Raul.