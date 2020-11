Com Felipe Gedoz e sem Eduardo Ramos, Remo segue em preparação para o jogo contra o Santa Cruz

Com novidades e ausências, o Remo realizou mais um treino na tarde desta quarta-feira em preparação para o jogo contra o Santa Cruz. A partida será na sexta-feira (13), às 20 horas, no Mangueirão, e é considerada decisiva para os azulinos.

A atividade contou com a presença do meia Felipe Gedoz, que foi apresentado e, sem perder tempo, já iniciou o treinamento. Ele está regularizado e pronto para jogar na sexta-feira contra o Santa Cruz.

O jogador é opção importante para o técnico Paulo Bonamigo e pode até estrear na sexta, se for necessário.

TREINO

Ele e os demais jogadores primeiro conversaram com o técnico Paulo Bonamigo. Depois, foi iniciado o trabalho de posse de bola em campo reduzido, seguido de um coletivo tático.

O técnico paralisou as jogadas algumas vezes para corrigir o posicionamento e acertar detalhes, além de ter aproveita para fazer testes e observações na formação principal.

O zagueiro Fredson esteve no gramado do Baenão para iniciar o trabalho de transição.

AUSÊNCIAS

O meia Eduardo Ramos não treinou nesta quarta-feira. Ele e mais dois atletas ficaram na fisioterapia. Segundo a assessoria do clube, o meia Eduardo Ramos teve um desconforto muscularno adutor direito, o atacante Wallace está com publagia e o atacante Salatiel está com desconforto no posterior bilateral.

Na segunda posição no grupo A, com 26 pontos, o Remo precisa vencer o Santa Cruz na sexta-feira para ficar ainda mais perto da classificação. O Santa já está na próxima fase. A partida será transmitida lance a lance em OLiberal.com.