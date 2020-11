Com ex-companheiros no adversário, lateral do Remo avalia próximo rival: 'Equipe de qualidade'

Após a derrota para o Santa Cruz-PE dentro do Mangueirão, agora o Remo busca a reabilitação e consequente classificação fora de casa. Na segunda-feira (23), às 20h, no Almeidão, contra o Botafogo-PB, o Leão tem a chance de voltar a vencer fora de casa, mais de três meses depois.

A única vitória azulina longe de Belém na Terceirona foi ainda na primeira rodada. Na ocasião, a equipe - ainda treinada por Mazola - virou para cima do Jacuipense no Estádio Pituaçu e venceu por 2 a 1. Com ex-companheiros no rival de segunda-feira, o lateral-direito Ricardo Luz falou sobre o adversário:

"É uma equipe de qualidade, tenho companheiros que estavam comigo no Santo André. A gente sabe que eles têm qualidade, tem uma equipe forte. Temos que ir lá totalmente concentrado para buscar a vitória. A gente tem que estar sempre buscando a vitória, independente do adversário, do local. Se for dentro ou fora de casa. Se a gente buscar essa vitória fora de casa, vai ser muito importante. Respeitando todos os adversário, mas temos que estar sempre com o pensamento da vitória", comentou.

jogo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com

Adaptação:

"Agora já estou mais tranquilo, desde que cheguei já estava bem. Só que agora a parte física está bem melhor, então estou mais à vontade. Chuva ainda não [me acostumei], de vez em quando ela pega de surpresa, no meio da rua fico todo molhado. Mas já deu para me adaptar bem, só não me acostumei com o horário dela."

Jogos finais:

"Temos que encarar cada jogo como uma decisão, como mais importante, então creio que todos os três vão ter sua importância e temos que estar sempre focados."

Desfalque do Hélio:

"A gente vem jogando junto ali há bastante jogos já, mas creio que quem entrar vai dar o seu melhor. Vai conseguir mostrar seu futebol. Temos um grupo muito forte, então creio que vai suprir sim essas necessidades."