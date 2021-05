Com contrato de produtividade, Remo estuda a permanência de zagueiro para a Série B

O Remo anunciou a contratação do zagueiro Suéliton e estuda a permanência do defensor Kevem, cria da base, mas que está com o contrato encerrando. A equipe de OLiberou apurou que o clube quer contar com o jogador na Série B, porém o Remo quer um contrato de produtividade com o atleta.

Kevem, de 20 anos, pertence ao Mirassol-SP e está emprestado ao Leão Azul, porém contusões seguidas atrapalharam o atleta em 2020 e na atual temporada. Em um ano com a camisa azulina foram apenas nove partidas, o único jogo do zagueiro em 2021 foi contra o Castanhal pelo Parazão.

A equipe de OLiberal conversou com o médico do Remo, Jean Klay, que informou que o atleta será liberado para os treinos pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) na próxima sexta-feira (21). Com a camisa azulina Kevem conquistou os títulos estaduais de 2018 e 2019, além de fazer parte do elenco do acesso à Série B.