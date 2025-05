Com apenas uma mudança, Daniel Paulista define Remo para encarar o Volta Redonda-RJ; confira

Embalado na Série B, o Clube do Remo está definido para encarar o Volta Redonda-RJ. Em relação ao último jogo, que foi contra o Atlético-GO, o técnico Daniel Paulista promoveu apenas uma mudança: Kadu no lugar de Marcelinho (suspenso por cartão). Jaderson e Maxwell seguem no departamento médico. A partida é válida pela 9ª rodada da segunda divisão. A bola rola às 18h, no Mangueirão.

CONFIRA A ESCALAÇÃO!

