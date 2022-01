Clube do Remo faz homenagem à vítimas do holocausto

Em todo mundo, o dia 27 de janeiro foi escolhido para lembrar a tragédia que se abateu aos judeus e outras minorias praticamente exterminadas durante a Segunda Guerra Mundial. Para provocar a reflexão, foi criada a campanha #WeRemenber, promovida pela Conib, o Congresso Judaico Mundial (CJM) e o Congresso Judaico Latino-Americano (CJL). Em Belém, o Clube do Remo aderiu ao movimento e irá entrar em campo na estreia do Campeonato Paraense, nesta quinta-feira (27), com uma faixa escrita #WEREMEMBER e uma estrela de David estampada no uniforme.

Em 2022, o plano de extermínio dos judeus, promovido pelo regime nazista, completa 80 anos. A homenagem ocorre desde 2005 e entidades mundiais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), repudiam com veemência quaisquer negações ao ocorrido durante as décadas de 30 e 40. O Clube do Remo informa ainda que "é contra qualquer ato ou discurso discriminatório. O dono da maior torcida da Amazônia cumpre seu papel de protagonismo social e reitera que tem como princípio a igualdade entre os povos e o respeito às crenças religiosas.