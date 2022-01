Castanhal vence o Remo e sai na frente nas semifinais do Paraense Sub-20

A primeira partida da semifinal do Campeonato Paraense Sub-20 entre Remo e Castanhal ocorreu nesta segunda-feira (24), no campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (CEJU). O Japiim da Estrada ganhou por 2 a 0, com gols de Gabriel e Kanu.

Com a vitória, o Castanhal pode perder por até um gol de diferença que conquista vaga para final. A partida de volta, ocorre nesta sexta-feira (28), às 15h15, no Centro de Treinamento do Castanhal.