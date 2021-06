Capitão do Remo avalia saída de Bonamigo próximo do jogo contra o Coritiba: 'Foi uma surpresa'

Coube ao volante e capitão do Remo, Lucas Siqueira, conceder entrevista no dia que o técnico Paulo Bonamigo deixou o clube. O jogador afirmou que a saída do treinador foi uma surpresa, pela história no clube.

“Fiquei sabendo agora de manhã da situação do Bonamigo estar saindo. Fui pego de surpresa. Sempre momento ruim e chato quando treinador sai. O cara tem respeito de todos pela pessoa que é e por tudo que conquistou no Remo. Foi uma surpresa e estamos assimilando a notícia”, comentou.

O time azulino não tem tempo para lamentar a derrota de 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, no Baenão, e nem a saída de Paulo Bonamigo. Na sexta-feira (2), às 19 horas, o Remo enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, em na capital do Paraná. O time será comandado por Netão.

Lucas Siqueira sabe da responsabilidade que o time levou na bagagem, pois precisa acabar com a seca de vitórias.

“Estamos passando por momento turbulento. É início da competição e a gente quer sair dessa situação o quanto antes. É o próximo jogo. Temos que pensar nele. É um desafio enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira, mas tem condição de fazer grande jogo e conquistar uma vitória. Os jogos são muito iguais, equilibrados, se encaixar o nosso jogo tem chance de fazer grande resultado”, garantiu o capitão do Remo.

A partida Coritiba x Remo é válida pela nona rodada da Série B, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.