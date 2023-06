Brusque x Remo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/06) pela Série C do Brasileiro

As equipes Brusque x Remo disputam neste sábado (03/06) a 6° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Brusque x Remo ao vivo?

A partida Brusque x Remo poderá ser assistida pelo DAZN, Nosso Futebol e DirecTV Go, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jogos de hoje, sábado (03/06): confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas]]

Como Brusque x Remo chegam para o jogo?

Remo é o atual vice-lanterna da Série C e acumula 1 vitória, 4 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Brusque ocupa a 11° posição e soma 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Danilo Belão, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo, Madison e Diego Tavares; Toty, Olávio e Lucas Poletto. Técnico: Luizinho Lopes.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Soares; Jean Silva, Pedro Vitor e Muriqui. Técnico: Ricardo Catalá.

FICHA TÉCNICA

Brusque x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data/Horário: 03 de junho de 2023, 19h