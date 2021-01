Bonamigo garante o Remo forte contra o Londrina e frisa: 'Para chegar ao objetivo final'

Garantido na Série B de 2021, o Remo ainda tem mais um compromisso no sábado (16), às 17 horas, no Mangueirão, pela última rodada do quadrangular final da Série C. O jogo contra o Londrina é visto como importante pelos azulinos porque pode colocá-los na final da competição. Para isso, basta um empate. Mas não é porque precisa de tão pouco que o time vai jogar abaixo do esperado. Na coletiva realizada nesta quinta-feira, o técnico Paulo Bonamigo deixou claro que ninguém pode estar acomodado.

“Focar para sacramentar a classificação em primeiro, ser campeão do grupo, e para isso precisamos de pelo menos um ponto para não depender de outros resultados. Vamos jogar para isso. Tranquilidade sim, mas não acomodação. Não podemos nos sentir confortáveis. São três pontos sendo disputados. Durante a semana já conversamos sobre manter o nível de motivação. Resultado positivo sempre atrai resultado positivo. A mentalidade é sempre crescer e não ficar satisfeito com o normal. Temos que entrar focados porque será um jogo de alto nível”, comentou o treinador.

Por ser o último jogo da fase quadrangular e com a equipe garantida na Série B, há a expectativa de que ocorra uma mudança na escalação do Remo para dar oportunidade para outros jogadores. Mas o técnico azulino disse que ainda está planejando essa questão.

“Existe a possibilidade. Mas é uma situação bem planejada. Não quero tirar o ritmo da equipe neste momento. Nós estamos entrando em fase decisiva da competição. Jogando semana a semana. Pode evidente dar um tempo maior para atletas que queiram minutagem maior, rodagem maior dentro do próprio jogo, mas a ideia é levar para campo atletas que estão jogando e se sentido bem. Com disposição boa para o jogo e manter o ritmo que temos apresentado nos últimos jogos. Jogamos dois Re-Pas dentro de um quadrangular e sempre há um desgaste grande. Mas muito bem controlado pelo meu grupo de fisiologista, comissão técnica, preparador físico, no sentido que vão entrar para campo o que tiver menos risco de correr lesão porque é momento de manter todos os atletas dispostos para chegar no nosso objetivo final que é disputar o título da Série C”, afirmou.

Continuação no Remo

Algo que não poderia ficar de fora da coletiva é a continuação ou não do técnico no Remo na temporada 2021. Bonamigo disse que isso ainda não foi discutido porque o foco ainda é conquistar o título brasileiro.

“Não recebi proposta nenhuma. No momento estamos focados dentro da nossa série c. Temos a última rodada para fazer contra o Londrina. A ideia nossa é continuar o trabalho e motivar o grupo. Não é fácil. Quando você chega ao seu objetivo há o relaxamento. Normal. Mas procuramos durante a semana mostrar o que representa um título de um Campeonato Brasileiro”, afirmou o treinador, que disse estar feliz no Leão.

“Eu estou muito feliz no Remo. Foram quatro meses intensos e dedicados. Onde os atletas foram grandes protagonistas. E o trabalho todo foi com uma integração grande entre comissão técnica e jogadores. Queremos manter isso e sonhando cada vez mais alto porque a gente não fica só satisfeito e feliz com o acesso. O grupo tem uma mentalidade vencedora e quer algo a mais dentro da competição”, comentou.

O jogo entre Remo e Londrina terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.