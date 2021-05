Bonamigo exalta a performance do Remo no empate fora de casa na estreia no Brasileiro Série B

O Clube do Remo bem que poderia dar um rumo diferente no jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, no seu retorno a competição nacional, depois de 14 anos fora dela.

Se tivesse vencido o CRB, no Rei Pelé, em Maceió, estaria entre os líderes. O Leão teve a chance disso quando chegou a estar na vantagem de dois gols. Porém, sentiu pressão do time da casa e acabou cedendo o empate.

O resultado do jogo foi analisado pelo técnico Paulo Bonamigo que separou joio do trigo ao afirmar que Série B não pode ser comparável com campeonato local. “São jogos completamente diferentes. É outra qualidade e adversários de outros níveis”, avaliou

Tomamos um gol de bola parada, situação que não poderia acontecer. A nossa performance foi boa no começo do jogo, marcamos dois gols e poderia sair mais pela oportunidades claras no jogo.

Gosto Amargo

O empate no final do jogo foi como fel na boca do torcedor e também do técnico. “Sem dúvida no final, um gosto amargo porquê e da vantagem de dois e gols e deixamos eles empatarem no final. Tomar aquele gol (segundo) foi uma ducha fria pelo o que aconteceu durante a partida.

Merecia vencer

O Remo, na opinião de Bonamigo foi melhor e merecia sair com o resultado positivo pela imposição que margeou o jogo. “Pela coragem, pelo volume de jogo seriamos os vencedores, infelizmente não aconteceu. No futebol vivemos aprendendo a lição. Foi a primeira rodada e o Remo, posso dizer que já mostrou sua força”, comentou.

Bonamigo disse que a estratégia era continuar buscar a definição no placar que valesse a tranquilidade do time em campo. “Fomos castigados no final com o gol do empate, mérito do adversário. O Diego [Torres] saiu de uma zona onde não tinha marcação, espaço desprotegido. Ocupar aquele espaço era importante para o setor defensivo. Temos de corrigir essa falha de proteção”, avaliou.

O comandante azulino elogiou a conduta coletiva da sua equipe que jogou com raça e foi penalizado com o gol no final, embora reconheça que o Remo tem dificuldade em saber controlar o adversário. “Isso requer muita comunicação entre os jogadores, vamos consertar isso. Enfim, a Série B é de muita qualidade com times com jogadores com poder de definição melhor. Vamos nos concentrar melhor para não errar nos próximos jogos”, aponta r