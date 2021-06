Bonamigo avalia postura do Remo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil: 'Não se acovardou'

Após mais uma derrota para o Atlético-MG, dessa vez por 2 a 1, na partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, o técnico Paulo Bonamigo afirmou que o Remo tirou muitas lições, como de não se acovardar e ficar mais atento nas situações de jogo.

“A gente precisava fazer resultado. Saímos com uma dificuldade enorme. No revés de 2 a 0, nós tínhamos que ter ambição. E o grupo tem personalidade. Jogamos contra uma grande equipe brasileira. Uma das três melhores e, com certeza, amadureceu muito a equipe em termos de ensinamento de jogo. A equipe não se acovardou, buscou e fez o gol. Mas, no segundo tempo, não tivemos volume ofensivo suficiente que nos desse condição de sair com um resultado melhor. Acho que o Remo fez uma Copa do Brasil boa já que há muito tempo não chegava na terceira fase. Pegamos um grande adversário. Uma lição de aprendizado é que a equipe teve postura de coragem, tentou propor o jogo, teve oportunidade para finalizar melhor. Mas tem que continuar e pensar na Série B”, explicou o treinador, pontuando a entrada de Igor Fernandes ao invés de Marlon.

“Marlon está começando a sentir. Ele tem idade um pouco avançada, vocês sabem disso. Mesmo em uma fase excepcional, nós estávamos com risco. E decidimos dar um tempo maior do que 30 minutos de descanso. Até para não ter a dificuldade de perdê-lo mais para frente. Ele, Lucas e Uchôa são jogadores importantes. Se não administrar esses jogadores, corremos risco de ter lesões e perder por muito tempo”, disse.

O Remo terá pouco tempo até a próxima partida. No domingo (13), às 16 horas, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o Leão enfrenta o Botafogo. Bonamigo disse que vai aproveitar o pouco tempo para recuperar os atletas.

“Próximo jogo sabemos que é de mais intensidade. Botafogo é mais vertical. É corrigir (os erros) e descansar, porque estamos em uma maratona de jogos e precisamos ter o grupo inteiro a disposição”, comentou.