Autônomo comemora volta de público no jogo do Remo, mas alerta: 'Ainda não é o suficiente'

Os torcedores do Remo estão ansiosos para ver o time novamente no estádio. Mas o retorno também foi benéfico para os autônomos, que vivem do comércio ao redor do jogo. Um deles é o vendedor de churrasquinho, Frank Silva.

O autônomo, que trabalha em jogos de futebol há 25 anos, contou um pouco das dificuldades de se manter durante o período sem público nos estádios. Segundo ele, a renda do jogo desta sexta (24), contra o Náutico, deve ajudar no orçamento, mas ainda não será o suficiente.

"Pros autônomos a pandemia foi horrível. Tivemos que ir vivendo como podíamos. No entanto, isso tudo me ensinou uma coisa: não existe uma vida sem planejamento. A volta no jogo de hoje ajuda, mas ainda não vai trazer tudo que está faltando", disse Frank

Remo e Náutico é válido pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida começa a partir das 19h e terá cobertura lance a lance pelo Oliberal.com.