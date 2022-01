Atropelo! Remo goleia Gavião fora de casa e abre vantagem na final do Parazão Feminino

O Remo goleou o Gavião Kyikatejê por 6 a 1, no estádio Lúcio Antunes, em Bom Jesus do Tocantins, e colocou uma mão na taça no Parazão Feminino. A partida foi válida pelo jogo de ida da final do torneio. Os gols foram marcados por Radija (duas vezes), Lora Capanema, Thaise, Karol e Letícia para o Leão. Ana Clara descontou.

A partida

Logo no início da partida, Radija invadiu a área pelo lado direito e chutou alto para bater a goleira e abrir o placar. Depois, o Remo partiu em contra-ataque, Radija foi lançada e tocou na saída da goleira para ampliar. Ainda na primeira etapa, Lora Capanema arriscou de fora da área e fez o terceiro.

Já no segundo tempo, Thaise fez jogada individual e chutou de longe para fazer um golaço, no ângulo: 4 a 0. O Gavião ainda diminuiu o prejuízo com Ana Clara, que fez jogada individual e chutou cruzado para marcar. No entanto, Karol e Letícia, com chutes da entrada da área, marcaram o quinto e o sexto, respectivamente, do clube azulino.

Jogo de volta

A partida de volta será na quinta-feira (20), às 9h, no CT do Remo, em Belém. O Gavião necessita de um jogo de memorável para reverter a vantagem adversária. O Leão pode perder até por quatro gols de diferença, que fica com o título. Caso as visitantes ganhem por cinco gols de vantagem, o duelo vai para os pênaltis. Se vencer por seis ou mais de diferença, o título fica com o Gavião.