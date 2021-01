Atacante do Remo fala sobre missão azulina para conquistar a Série C: 'Nada é impossível no futebol'

Neste sábado, o Remo tem seu último compromisso pela Série C 2020: a final contra o Vila Nova-GO, às 17h, no estádio do Mangueirão. Precisando de uma virada para conquistar o bicampeonato da Terceirona, o atacante Tcharlles acredita que no futebol nada é impossível.

“Teremos que lutar, nada é impossível no futebol. Não vai faltar lutar, entrega. Mesmo sendo um jogo muito difícil, nossa equipe tem muita qualidade, já provou isso dentro da competição”, comentou.

Para essa partida, a equipe azulina terá o retorno de alguns jogadores que estavam afastados em decorrência da covid-19. O zagueiro Rafael Jansen, o volante Charles e o atacante Dioguinho. O volante Gelson, o meia Carlos Alberto e o atacante Salatiel já estavam reintegrados ao time e participaram do último jogo pela Copa Verde.

Tcharlles que deseja marcar gols para ajudar o clube a conquistar o bicampeonato da Série C. “Quero voltar a marcar bastante, é o que eu quero, treinamos bastante, buscamos bastante no decorrer da partida. No último jogo tive oportunidades e não fui feliz. Espero poder ajudar o Remo e claro, vou voltar lutar muito para coroamos o que fizemos no decorrer do campeonato”, finalizou.

A partida entre Remo e Vila Nova-GO terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com