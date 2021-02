Atacante do Remo opina sobre o BBB21 e projeta rejeição da participante: 'O 100% vem, hein?!'

O mundo do futebol, incluindo perfis do esporte e os próprios jogadores, tem se envolvido frequentemente no debate sobre o Big Brother Brasil 21. O craque Neymar é um dos principais porta-voz dessa relação.

No futebol paraense, o atacante do Remo, Renan Gorne, usou o seu microblog twitter para expressão sua opinião. E revelou claramente a sua torcida pela saída de Karol Conká, uma das emparedadas.

Veja: