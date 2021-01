Às vésperas da final, Remo ainda tem o desfalque de dois atletas que foram infectados pela covid-19

Após cumprirem o período de isolamento por conta da covid-19, a maior parte dos atletas do Remo já se recuperaram e participaram do último treino antes da final da Série C, contra o Vila Nova-GO.

Os jogadores que estarão à disposição são: O zagueiro Rafael Jansen, o volante Charles e o meia Dioguinho. O volante Gelson, o meia Carlos Alberto e o atacante Salatiel já estavam reintegrados ao time e participaram do último jogo pela Copa Verde.

O auxiliar-técnico Netão esteve à beira do gramado junto com o preparador físico Renan Capra. Os únicos que ainda não voltaram e devem desfalcar a equipe são o zagueiro/volante Warley e o lateral-esquerdo Marlon.

Remo x Vila Nova ocorre às 17h de sábado (30), no Estádio do Mangueirão. Para reverter o placar, o Leão precisa vencer por cinco gols de diferença. Se vencer por quatro de vantagem, a partida vai para os pênaltis. O jogo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.