Artilheiro do amor? Atacante do Remo 'canta' música do CBJr e dá conselhos amorosos no Twitter

Jogador de futebol geralmente possui uma conta nas redes sociais, uns mais ativos, outros nem tanto, mas sempre que podem, rola uma interação com os torcedores. Foi dessa forma que o atacante do remo, Renan Gorne, resolveu “cantar” no Twitter e também dar “conselhos amorosos”.

O “artilheiro do amor”, como foi chamado na postagem, resolveu responder os torcedores e falar como agir na hora da conquista. Gorne publicou um trecho da música “Lugar ao sol”, da banda Charlie Brown Jr. e recebeu alguns comentários. Em um deles ele é perguntado sobre uma dica para conquistar o coração de pessoa

“Olha bem nos olhos dela e diz: ‘teus córneos é show’. Mano, esquece, vai ser tua para o resto da vida”, escreveu.

Em outra postagem, um perfil pede ajuda ao Gorne, dizendo que uma “bicolinda” havia deixado ele por outro bicolor. Gorne respondeu: “Ih, mano, supera. Vai para outra”.

Renan Gorne, de 25 anos, é carioca e foi contratado pelo Remo no início da temporada, já atuou em 39 partidas e marcou oito gols.