Arbitragem para a partida entre Remo e Cruzeiro pela Série B é definida

O árbitro Douglas Schwengber da Silva, de 34 anos, vai apitar a partida entre Remo e Cruzeiro, que ocorre nesta quinta-feira (28), às 21h30, no Independência. Natural do Rio Grande do Sul, além de já ter comandado jogos da Segundona, o gaúcho já apitou alguns da Série A do Brasileirão.

Como assistente, Douglas terá os também gaúchos Lucio Beiersdorf Flor, de 36 anos, e Leirson Peng Martins, de 41. Ambos os assistentes são experientes, com partidas na Série A e B do Brasileirão. O quarto árbitro será o mineiro Wanderson Alves de Souza.

Leirson Martins já trabalhou em dois jogos do Remo neste ano. O primeiro foi na partida, que terminou empatada, entre Remo e CSA, pela Copa do Brasil. Já o segundo, foi pela Série B, quando a equipe azulina perdeu por 3 a 1 para o Brusque-SC.

