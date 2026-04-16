Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após vitória sobre o Remo na Copa Verde, Águia de Marabá provoca o time: 'Sabor Série A'

Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio, enquanto o Leão Azul foi eliminado

O Liberal
fonte

Time marabaense está classificado para a semi da Copa Norte (Reprodução / Instagram)

O Águia de Marabá venceu o Remo de virada na noite da última quarta-feira (15), no Zinho de Oliveira, e garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Norte. Após o triunfo, por meio das redes sociais, o Azulão provocou o Leão Azul.

"A pizza da classificação, sabor Série A", escreveu o clube na legenda da publicação.

Além disso, o time marabaense publicou uma edição em que o mascote do time, a Águia, aparece segurando um leão com uma focinheira.

VEJA MAIS 

image Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte
O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação

image Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'
Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

Nos comentários da publicação, os torcedores entraram na brincadeira. "Ninguém morre nos devendo", comentou um torcedor.

No jogo, o Águia saiu atrás do placar. Patrick de Paula fez o primeiro da partida e colocou o Remo na frente. No entanto, Wendel empatou no final do primeiro tempo para o Azulão, e Cícero marcou a virada na etapa final, garantindo a vitória do time da casa.

Com o resultado, o Águia de Marabá chegou a 12 pontos, assumiu a liderança do grupo B e garantiu a classificação para a segunda fase. Enquanto isso, o Remo, com quatro pontos, foi eliminado da disputa.

Na próxima semana, na quarta-feira (29), os times voltam a jogar pela última rodada da fase de grupos do torneio. O Remo recebe o Galvez, e o Azulão encara o Porto Velho-RO, que perdeu para o Amazonas-AM também por 2 a 1.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

águia de marabá

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Resenha

Após vitória sobre o Remo na Copa Verde, Águia de Marabá provoca o time: 'Sabor Série A'

Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio, enquanto o Leão Azul foi eliminado

16.04.26 9h06

Futebol

Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'

Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

15.04.26 23h07

Futebol

Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte

O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação

15.04.26 22h40

FUTEBOL

Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp

Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol

15.04.26 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'

Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

15.04.26 23h07

Futebol

Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte

O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação

15.04.26 22h40

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

16.04.26 7h00

FUTEBOL

Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo

15.04.26 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda