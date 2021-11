Após triunfo, técnico do Remo descarta lesão de atacante: 'Nenhuma preocupação'

O Remo venceu o Manaus por 3 a 0 e o técnico Eduardo Baptista conquistou a primeira vitória como técnico do Remo. Após a partida, o treinador aliviou a torcida ao descartar uma lesão séria do atacante Lucas Tocantins, que saiu após sentir no primeiro tempo:

"A priori, não há nenhuma preocupação. Era um jogador que, juntamente com o Matheus [Oliveira], eram duas substituições programadas. Para a gente manter a intensidade no segundo tempo e ganharmos mais duas opções descansadas para o domingo. Ele teve uma entorse, uma pancada, mas até agora não chegou nada e até amanhã deve estar melhor e apto para domingo", disse Eduardo.

A partida:

"Jogo difícil. A estratégia foi fazer um bom jogo e o resultado, para que a gente melhorasse o estado anímico dos nossos jogadores. O Neto Pessoa fez mais dois gols, o Fredson fez uma grande partida, o Neto Moura, o Wellington Silva. Além do plano tático, a gente vem recrutando soldados para o jogo final, recuperamos jogadores. Destaco nosso capitão, o [Lucas] Siqueira".

Primeira vitória

"É um trabalho que vem rendendo frutos. Fizemos uma bela partida contra o Goiás, infelizmente saímos com o placar adverso. Fizemos outra grande partida contra o Vasco e veio o empate. Hoje (24) saiu a vitória. É um trabalho de apenas dez dias, mas os jogadores têm confiado nos treinamentos e é levar essa confiança para domingo (28). O Remo tem que fazer [contra o Confiança] tudo aquilo que fez hoje".

Torcida azulina:

"Um agradecimento especial à torcida. Que coisa bonita. Venho de outro centro e encontrar com esse clima que a torcida do Remo faz, é algo inacreditável. Domingo, a gente precisa de novo dessa energia. Que o torcedor lote o estádio, apoie o time para terminarmos bem o Campeonato Brasileiro".