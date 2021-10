Após sofrer goleada, goleiro do Galvez-AC ganha camisa do Remo e diz: ‘Torço para que ele seja campeão’

O Remo venceu o Galvez-AC, na noite de terça-feira, no Baenão, com a goleada histórica de 9 a 0, pela segunda fase da Copa Verde. Apesar da festa pela classificação, uma cena chamou muita atenção no final do confronto, que garantiu a vaga do Leão na busca do título inédito. Foi a solidariedade da torcida, dos atletas e da comissão técnica do Remo com o goleiro do Galvez, Edivandro.

Após o jogo, Edivandro foi aplaudido pela torcida do Remo. Ele ainda pegou uma camisa do Remo e pediu mais aplausos. O jogador ainda foi abraçado pelo preparador de goleiros do clube, Juninho, pelo goleiro Thiago Coelho e outros. Edivandro, ao invés de ir para o seu vestiário, foi para o do Remo e subiu com uma camisa que ganhou do volante Lucas Siqueira.

A situação foi registrada nos bastidores do jogo, que foi publicada pela RemoTV na madrugada desta quarta-feira.

“Há três anos eu vim jogar contra o Remo aqui, pelo Rio Branco (AC). E eu encontrei ele (o preparador de goleiros do Remo, Juninho). Ele é gente boa e falou para eu levantar a cabeça e que são coisas do futebol. Sabia que a equipe do Remo era superior a nossa e tentamos dar o nosso máximo. O time deles é muito melhor que o nosso. E o nosso time está sendo reformulado. Tinham pessoas que nem estavam no elenco. Foi um junção de Galvez e São Francisco. Deu certo lá e nos classificamos no primeiro jogo. Infelizmente, não deu aqui. Estamos nos despedindo, mas com muito orgulho. E eu torço para que o time do Remo seja campeão. Se Deus quiser, vai dar certo. Tem muito cara batalhador, que está aí faz tempo treinando. E também parabenizar meu amigo Neto (Pessoa), que fez dois gols em mim e jogava comigo”, disse o goleiro do Galvez, Edivandro, em entrevista para a RemoTV.

Confira os bastidores do jogo entre Remo x Galvez-AC:

Agenda

Agora, o Remo vira a chave. No domingo, às 16 horas, no Baenão, o Leão enfrenta a Ponte Preta pela 31ª rodada da Série B.