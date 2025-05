Após polêmica com arbitragem, torcida do Remo produz mosaico em tom de protesto

A torcida paraense tem como costume protagonizar belos espetáculos, principalmente no diz respeito a produção de mosaicos. Para a partida contra o Volta Redonda-RJ, a torcida do Remo que mais uma vez compareceu em peso ao Mangueirão, produziu um mosaico que mostrava uma mensagem em tom de protesto após as últimas polêmicas com arbitragem. Na entrada dos times em campo, surgiu na arquibancada do Lado A a frase “Contra tudo e contra todos”.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

VEJA AS FOTOS!

mosaico remo x volta redonda Foto: Cláudio Pinheiro/O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro/O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro/O Liberal Foto: Cláudio Pinheiro/O Liberal

Acompanhe o lance a lance da partida em Oliberal.com.