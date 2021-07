Após nova polêmica, atacante do Remo treina normalmente com o grupo

Depois de se envolver em mais uma polêmica no Remo, o atacante Dioguinho treina normalmente com o grupo azulino. Ao menos foi o posicionamento que o próprio clube sobre o atacante supostamente ter sido visto com um celular no banco de reservas, na derrota por 2 a 1 para Coritiba-PR, pela Série B.

Confira a nota do Remo sobre o caso

Dioguinho está treinando com o elenco. A diretoria tratou do assunto internamente.

Flagras

Nos últimos meses, Dioguinho foi visto três vezes em festas noturnas. Nas primeiras duas situações ocorridas com o jogador, ainda no mês de maio, a diretoria azulina decidiu tratar o problema de forma interna.

Carreira

Dioguinho é paraense, 25 anos, está na sua segunda temporada no Remo. Ele é titular no time do técnico Paulo Bonamigo e ao todo já disputou 38 gols com a camisa azulina. Na atual temporada Dioguinho é o artilheiro do clube com seis gols marcados. Antes do Leão Azul o jogador havia defendido o Izabelense, Ypiranga-AP, Paragominas, Amazonas-AM e Castanhal. O jogador esteve no grupo azulino que conquistou o acesso com o Remo para a Série B.