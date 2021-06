Após derrota para o Atlético-MG, Bonamigo garante Remo reativo na partida volta e frisa: 'Não vamos desistir'

Após a derrota por 2 a 0 para o Atlético Mineiro, no Baenão, no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, o técnico Paulo Bonamigo tentou explicar qual foi a estratégia do Remo e o que não deu certo na noite de quarta.

“A gente sabia que ia enfrentar um adversário que precisaríamos ter erro zero e nível de concentração altíssimo. Porque é uma equipe que sabe aproveitar as oportunidades. Tivemos um volume parecido, mas o Atlético foi mais competente no primeiro tempo. No segundo tempo, nós jogamos melhor, mas não conseguimos transformar a superioridade em número e gols. Trabalhamos com dificuldade, mas sempre buscamos sufocar. Mas o ultimo terço não foi efetivo. Hoje foi um jogo que não conseguimos finalizar do jeito que estamos acostumados”, comentou o treinador azulino, que ainda analisou a substituição de Renan Gorne por Dioguinho.

“Acho que o Dioguinho entrou com aquela intensidade pelo lado direito, com aquela intensidade pelo lado direito, com qualidade. Melhorou e qualificou nossa organização ofensiva mas faltou qualidade no terço final. E não porque a gente perdeu que está tudo errado. Tivemos coisas positivas. Enfrentamos uma adversário acima da média e líder da Libertadores e conseguimos mostrar nossa força”, disse.

Bonamigo deixou claro que não há nada perdido. Ele garantiu que o time vai buscar reverter o placar e quer a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas antes precisa pensar no jogo da Série B. No sábado, às 19 horas, no Baenão, vai enfrentar o Brasil de Pelotas.

“Falei para meus atletas na preleção que eu não queria jogar melhor que o Atlético. Queríamos o resultado. Porque às vezes jogar melhor não significa efetividade, não significa conseguir ter o resultado. Nós queríamos, e ainda queremos, seguir a frente na competição. E teríamos que ser pragmáticos e não ter erros. Eles chegaram três a quarto vezes e tiveram 60% de aproveitamento. E nós não conseguimos acertar o gol. Não conseguimos ao nosso objetivo de reduzir ao placar ou ficar na igualdade. Foi a primeira parte de uma Copa do Brasil que estamos em situação difícil, mas é um grupo que reage e tem atitude. Não vamos desistir. Vamos desfocar nesse momento porque temos um jogo importante daqui a três dias contra o Brasil e já pensando em uma reação”, afirmou.