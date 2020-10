Após derrota fora de casa, chances do Remo de classificação na Série C diminuem, de acordo com site

Derrotado no último fim de semana pelo Ferroviário-CE, o Remo sofreu o primeiro resultado negativo sob o comando do técnico Paulo Bonamigo. O revés por 1 a 0, fez a gordura do Leão para o primeiro time fora do G4 do torneio diminuir de seis para três pontos. Com isso, as chances de classificação do time azulino sofreram uma queda, de acordo com o site Chance de Gol.

Ao final da rodada passada, o Remo tinha mais de 90% de probabilidade de avançar de fase. Mais especificamente 90,9%. Com o revés no Ceará, a porcentagem caiu para 83,9. Ainda assim, as chances ainda são bem maiores que a do Paysandu - 22,3 % -, que, segundo o site, é o clube de fora do G4 com mais chance de classificação.

REBAIXAMENTO

O tropeço contra o Ferroviário também fez a probabilidade de rebaixamento do Remo aumentar, porém, as chances continuam mínimas. Se na última semana o Leão tinha quase zero de chance de queda, agora aumento para 0,1% - o que continua sendo um cenário improvável.