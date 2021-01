Após conquistar uma vaga na Série B 2021, Brusque parabeniza Remo pelo acesso

Em uma semana de festa para azulinos e quadriculores, com Marreco e Leão Azul conquistando o acesso à Série B, as agremiações trocaram mensagens nas redes sociais. O Brusque-SC parabenizou o Remo pela conquista, que respondeu.

A interação ocorreu no Twitter. O Brusque citou o perfil remista e disse que as equipes estão na mesma sintonia.

“O Brusque, embalado com acesso à Série B, parabeniza aquele que está na mesma sintonia. Parabéns, Clube do Remo! Que possamos ir para a próxima temporada com toda força!”, escreveu.

O clube paraense agradeceu e parabenizou o clube catarinense pela conquista. “Valeu, Brusque! Parabéns pelo acesso. A Série B 2021 promete”.

Valeu, Brusque! Parabéns pelo acesso, a Série B 2021 promete! 💪 https://t.co/KUdZqTF4cz — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) January 12, 2021

HISTÓRICO

O Remo enfrentou o Brusque em duas oportunidades, as duas pela Copa do Brasil. A primeira ocorreu em 2017, em Santa Catarina (SC), o Remo perdeu por 2 a 1 e foi eliminado. Em 2020 as equipes se encontraram novamente e mais uma vitória do time quadricolor, dessa vez uma goleada por 5 a 1, que resultou na demissão do técnico Rafael Jacques no lado remista.

FINAL

As equipes podem se reencontrar na final da Série C. Remo e Brusque são os líderes dos seus respectivos grupos e podem decidir a Série C 2020 em duas partidas. Os finalistas serão conhecidos no próximo final de semana.