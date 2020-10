Após começo positivo no Remo, lateral-direito caminha para encerrar o 'carma' da posição

Quando o Remo anunciou a contratação de Ricardo Luz, em meados de setembro, para a sequência da Série C, a mesma pergunta que ecoa no Baenão há anos veio à tona mais uma vez: a 'maldição' da lateral-direita finalmente chegará ao fim? Foram necessários apenas três jogos para que Ricardo desse esperanças aos torcedores azulinos, que logo ficaram empolgados com as atuações do atleta.

A equipe de esportes de O Liberal conversou com o jogador, que falou sobre início de trabalho no Leão: "Para mim está sendo muito bom. Um início com três vitórias consecutivas, isso dá mais tranquilidade para a gente poder construir o nosso trabalho", opinou Ricardo Luz.

Problemão de anos

Com exceção do pentacampeão paraense pelo Remo Levy, revelado pelo próprio clube e que teve diversas passagens no Baenão, o último lateral-direito que realmente convenceu com a camisa azulina foi Elsinho, ainda em 2011. Desde então, o Remo vive um carma na posição. Nos últimos anos, precisou até mesmo improvisar o zagueiro Rafael Jansen e o volante Djalma no setor.

Ricardo Luz comentou sobre ter caído nas graças do torcedor remista logo tão cedo: "Fico feliz pela torcida estar gostando do meu trabalho. Espero dar muitas alegrias à torcida do Remo, vou continuar trabalhando forte para que possamos conquistar todos os nossos objetivos este ano", afirmou.

Cobrança

Autor de uma assistência na vitória por 3 a 2 no Re-Pa, jogo em que teve diversas participações no ataque, Ricardo Luz admite que nunca teve um início tão positivo quanto este no Leão. Ainda assim, o lateral garante que tem aspectos a melhorar.

"Me cobro muito em ser equilibrado. Mas acho que posso chegar um pouco mais à frente. Agora, com um preparo físico estando melhor, creio que posso ajudar mais a equipe no apoio [ao ataque]", finalizou.