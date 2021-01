Dois ex-Remo estão na votação para melhor jogador da Copa Libertadores

A final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos continua proporcionando algumas relações com o futebol paraense. Primeiro, o duelo de jogadores nascidos no Estado, Rony, do Verdão, e Pará, do Santos. Agora, dois dos quatro indicados a melhor jogador da competição são ex-Remo: o próprio Rony e o goleiro palmeirense Weverton.

Rony foi revelado pelo Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Rony

Atacante revelado pelo Remo em 2014, Rony atuou na Série D daquele ano e marcou três gols em 10 jogos. Em 2015, o atleta marcou dois gols na Copa Verde. Foi campeão estadual, até ser emprestado ao Cruzeiro-MG. Com isso não participou da campanha do acesso à Terceirona. Nesta Libertadores, o jogador natural de Magalhães Barata marcou cinco gols em 10 jogos.

Weverton esteve no Remo em 2007 (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Weverton

Ainda jovem, o goleiro natural de Rio Branco (AC), deixou a base do Juventus-AC para se juntar ao Corinthians, em 2006. No ano seguinte, foi emprestado ao Remo. No Baenão, teve poucas oportunidades, disputando apenas três jogos, sendo campeão do torneio Ama Belém. Weverton chamou a atenção no Athletico-PR, até chegar ao Palmeiras. Conquistou a medalha de ouro olímpica pela Seleção em 2016.

Os outros dois candidatos são do Santos: os atacantes Marinho e Soteldo. O vencedor será escolhido por voto popular. Para votar, clique aqui.