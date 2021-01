Quem levantará a taça? Paraenses estão na final da Copa Libertadores da América

A final da Libertadores 2020 entre Palmeiras e Santos trouxe uma feliz coincidência para o futebol paraense. Do lado do Verdão, estará o atacante Rony, paraense relevado pelo Clube do Remo. Do lado do Peixe, a experiência do lateral Pará. Com esse fato, a reportagem buscou pontuar dados das carreiras bem-sucedidas dos atletas.

Rony, por exemplo, é campeão da Copa do Brasil de 2019 com a camisa do Atlético-PR. Já Pará tem a incrível marca de dois títulos da Libertadores - um pelo Santos e outro pelo Flamengo. Está, portanto, diante da possibilidade de um tricampeonato.

Rony

Revelado pelo Remo em 2014, atuou na Série D e marcou três gols, participou de 10 jogos. Já em 2015, o atleta atuou pela Copa Verde (onde marcou dois gols), Parazão e a Copa do Brasil. Além disso, foi campeão estadual. No mesmo ano foi para o sub-20 do Cruzeiro e em 2016 foi emprestado ao Náutico, onde marcou 11 gols na Série B.

Após uma aventura no Japão, voltou ao Brasil para o Atlético-PR onde esteve entre 2018 e 2020. Pelo Furacão disputou 73 partidas e marcou 13 gols, sendo campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Em 2020, Rony foi para o Palmeiras. Teve começo discreto, mas evoluiu a ponto de ser destaque do time. Pela Libertadores, foram 10 partidas e cinco gols marcados.

Pará

O lateral Pará começou na base do sub-20 do Santo André-SP. Em 2004 fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo e que foi à Libertadores do ano seguinte. Deixou o clube em 2008 e teve a sua primeira passagem pelo Santos. Foi campeão pelo Peixe da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011.

Entre 2012 e 2014 esteve no Grêmio, onde disputou 170 partidas e marcou um gol. No ano seguinte foi para o Flamengo onde ficou até 2019 e fez 205 jogos e marcou quatro gols. Mas deixou o Rubro Negro antes da conquista da Copa Libertadores em 2019, além do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Porém, é considerado campeão dos torneios. No mesmo ano retornou ao Santos e vai disputar a final da Libertadores.