Além do Cruzeiro, mais dois adversários do Remo poderão jogar com torcida na Série B

A reunião para a volta do público aos estádios na Série B ocorre na quinta-feira (17), porém, mais dois clubes, além do Cruzeiro-MG, conseguiram liberação através de liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os rivais Goiás-GO e Vila Nova-GO, terão a presença da torcida nos próximos jogos como mandante na Segundona.

Na semana passada a Prefeitura de Goiânia publicou decreto liberando público nos estádios da cidade na capacidade máxima de 1.500 (mil e quinhentos) torcedores, podendo chegar até 30%, após a realização de eventos testes.

O Goiás já terá a presença dos torcedores na partida deste sábado (18), contra o Brasil de Pelotas-SC, porém não irá comercializar ingressos. O clube irá priorizar conselheiros, sócios e doadores de cadeira (ação realizada pelo clube). O jogo será no Estádio Hailé Pinheiro.

Já o Vila Nova-GO, que luta contra o rebaixamento, terá a presença de público no jogo de terça-feira (21), contra o Confiança-SE, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Na próxima quinta-feira (17), os representantes dos clubes da Série B e também da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), irão reunir por videoconferência para decidir o retorno dos torcedores. Na reunião passada ficou decidido que é preciso ter 80% das cidades envolvidas na competição liberadas. Atualmente apenas nove estão aptas a receber público e os clubes precisam de 13.