Adversário do Remo, Avaí defende invencibilidade com ex-atletas do Paysandu

A partida atrasada entre Avaí-SC x Remo, adiada por conta da chuva, referente à quinta rodada da Série B, será nesta quarta-feira (28), às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Buscando a sua segunda vitória fora de casa na Segundona, o Remo terá que quebrar a invencibilidade do clube catarinense, que possui ex-jogadores que passaram pelo Paysandu

O Avaí tropeçou na última partida em casa contra o Brasil de Pelotas-RS, empate em 1 a 1, porém o Leão catarinense não perde há oito partidas. São quatro vitórias e quatro empates, três triunfos ocorreram na Ressacada. A última derrota do Avaí ocorreu para o Goiás-GO, 3 a 0, no dia 22 de junho.

Veja a sequência invicta do Avaí

Avaí 1 x 0 CRB-AL

Londrina-PR 1 x 3 Avaí

Avaí 1 x 1 Botafogo-RJ

Ponte preta 0 x 0 Avaí

Avaí 2 x 1 Confiança-SE

Cruzeiro-MG 0 x 3 Avaí

Avaí 1 x 0 Operário-PR

Avaí 1 x 1 Brasil de Pelotas-RS

Jogando em Floripa o Avaí sofreu apenas um revés, na terceira rodada, 1 a 0 para o Brusque-SC, no confronto entre os catarinenses na Série B. Já a única vitória do Remo na Segundona ocorreu diante da Ponte Preta-SP, 2 a 1, na 12ª rodada, com dois gols do meia Felipe Gedoz.

Ex-Paysandu

O Avaí possui no elenco jogadores velhos conhecidos do torcedor paraense. O lateral-esquerdo João Lucas defendeu o Paysandu nas temporadas 2015 e 2016, inclusive na Série B.

Lateral-esquerdo João Lucas já jogou pelo Paysandu nas temporadas 2015 e 2016 (André Palma Ribeiro / Avaí F. C.)

Outro que atuou no rival do Remo é o atacante Vinícius Leite. O jogador foi campeão paraense pelo clube bicolor em 2020 e ficou no Paysandu nas temporadas 2019 e 2020.