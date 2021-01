Acesso azulino: relembre os momentos da conquista do acesso do Remo à Série B

O Remo confirmou o acesso à Série B, competição que não disputa desde 2007. A vitória sobre o Paysandu no Re-Pa do último domingo (10), por 1 a 0, deu a tão sonhada vaga ao Leão. Porém, a partida foi apenas a ponta do iceberg para uma campanha marcada pelas respostas azulinas à pressão quase sempre que necessário.

A equipe de O Liberal separou alguns momentos primordiais para o time do técnico Paulo Bonamigo, no Campeonato Brasileiro da Série C de 2021. Ocasiões que somadas recolocaram o Remo na Segundona do futebol nacional.

Estreia

Que qualquer coisa que o Remo tivesse como objetivo nesta Série C seria difícil, não era segredo para ninguém. Entretanto, o jogo de estreia da equipe no campeonato fez questão de deixar ainda mais nítido o quão complicado seria. No entanto, mesmo fora de casa, contra o Jacuipense-BA, o Leão conseguiu vencer dando a volta no placar: 2 a 1 - com tentos de Eduardo Ramos e Lucas Siqueira.

Troca no banco

Ainda com o técnico Mazola Júnior, o Remo viveu um período inconsistente na Terceirona. A diretoria preferiu agir, demitiu Mazola e trouxe Paulo Bonamigo, o técnico da Copa João Havelange de 2000. A partir daí, o clube não saiu mais do G4 da primeira fase e no quadrangular, garantiu o acesso faltando uma rodada para o fim.

A 'batalha de Manaus'

O Remo chegou à penúltima rodada da primeira fase com uma derrota em Belém para o Santa Cruz-PE e um empate fora contra o Botafogo-PB na bagagem. Com os rivais no retrovisor, o Leão visitou o Manaus-AM e não deu chances ao azar: venceu por 2 a 0 com os gols de Salatiel e Tcharlles e se classificou com uma rodada de antecedência.

Aproveitamento nos clássicos

Após perder passar o ano de 2019 e o Parazão 2020 sem vencer o Paysandu - perdendo o título para o maior rival na decisão -, o Remo se recuperou na Série C. No primeiro turno, vitória de virada por 3 a 2 e no returno, empate sem gols. No quadrangular de acesso, mais dois resultados positivos: nova virada e mais uma vitória, dessa vez por 3 a 1, e por último, o 1 a 0 que sacramentou o acesso.