Remo não confirma, mas BID aponta sete renovações de contrato do elenco atual

Além de adiantar o acerto com o lateral-direito Wellington, o Boletim Diário Informativo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também informou várias renovações de contratos de jogadores do atual elenco azulino. São os casos dos zagueiros Jansen, Fredson e Mimica, do lateral Marlon, do goleiro Thiago, além dos meias Lucas Siqueira e Dioguinho.

O clube ainda não confirma a renovação dos vínculos. Segundo a Assessoria de Comunicação do Clube, o assunto renovação só será tratado após a decisão deste sábado (30), pela Série C, contra o Vila Nova-GO.