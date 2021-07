Remo encerra negociações com dupla estrangeira e mira no mercado nacional para reforçar a equipe

O Clube do Remo não deve contratar nenhum jogador venezuelano para a Série B do Campeonato Brasileiro 2021. Após consulta por nomes como Richard Figueroa e Robert Hernández, a cúpula de futebol azulina resolveu cancelar as conversas e apontar para o mercado nacional na tentativa de reforçar a equipe.

O alvo principal do Leão era o meia/ponta Robert Hernández. O jogador de 27 anos foi destaque do Aways Ready, da Bolívia, na disputa da Libertadores 2021. Quem também entrou no radar foi o atacante Richard Figueroa, de 23 anos, que joga no Zamora, da Venezuela. As bases salariais foram acertadas e ambos estiveram perto de desembarcar no Estádio Evandro Almeida, mas as conversas foram interrompidas.

Após reunião entre dirigentes e comissão técnica, foi consenso que o clube vive momento que precisa minimizar riscos, entendendo que poderia ser difícil a adaptação de jogadores estrangeiros no futebol paraense. Na 20ª colocação da Série B, o Leão mira em atletas brasileiros e espera ainda nesta semana anunciar novos jogadores.

As últimas contratações do Clube de Periçá foram o volante Marcos Jr. e o atacante Victor Andrade, mas os dois ainda não estrearam na Segundona do Brasileiro.