Diretoria do Remo contesta versão de treinador de All Star Rodas e defende: 'Inverdades'

O Clube do Remo contestou a versão levantada pelo treinador Wilson Caju a respeito do treinamento da equipe de basquete em cadeiras de rodas, chamada de All Star.

O clube divulgou uma nota, em que esclarece sobre o assunto, informando que a equipe poderia treinar em outra quadra azulina. O Remo, por meio da assessoria de comunicação, divulgou fotos que provam umas rachaduras na quadra do ginásio Serra Freire.

Nota:

"O Clube do Remo informa que, após tomar conhecimento de notícias veiculadas pela imprensa contendo inverdades acerca do ocorrido, vem esclarecer os fatos em relação aos treinamentos do All Star Rodas Pará.

Devido à deformação da área do piso de madeira (fotos em anexo), danificado em diversos pontos da quadra principal utilizada pelas cadeiras de rodas, o treinador Wilson Corrêa, o Caju, foi procurado pela diretoria azulina, para a mudança de treinamento da equipe para a quadra auxiliar do ginásio Serra Freire.

Diante da proposição do clube, o treinador não aceitou a mudança do local e informou que preferia procurar outra quadra para treinamento da equipe.

O Clube do Remo lamenta o ocorrido e deseja sucesso à todos os jogadores e comissão técnica do All Star Rodas Pará, continuando a disposição para que os treinos ocorram na quadra auxiliar se assim quiserem".