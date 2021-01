Treinador do basquete em cadeira de rodas diz que foi convidado a se retirar do Remo e pede 'amor ao próximo'

Um áudio do treinador do All Star, da modalidade de basquete em cadeira de rodas, circula em grupos de mensagem em que Wilson Caju revela que foi informado sobre a impossibilidade de continuar usando a estrutura do ginásio Serra Freire, uma das dependências do Clube do Remo. O All Star Rodas usa a quadra há três anos.

"Estou indignado e ao mesmo tempo surpreso. O diretor me deu um prazo para me retirar do ginásio com minha equipe de basquete de cadeira de rodas porque as cadeiras estão estragando os ginásios", disse. "Houve reclamação de outros atletas que a quadra está sendo estragada", ponderou. A reportagem entrou em contato com Wilson Caju que confirmou a veracidade do áudio informou ainda que o diretor em questão se chama Paulo Sérgio. A decisão, segundo Caju, teve aval da presidência do Remo "Após, conforme suas palavras, uma reunião com o Presidente do Clube do Remo", afirmou.

OLiberal.com procurou a assessoria de comunicação e solicitou um posicionamento do clube a respeito do assunto.

Caju questionou a argumentação do diretor azulino. "Fico surpreso porque já joguei e treinei nos melhores ginásios do mundo e as cadeiras não tem estragado. Fico pensando que as pessoas deveriam amar o próximo, principalmente, com relação a pandemia", enfatizou.

Sem espaço para treinar, o All Star rodas não terá o seu trabalho interrompido, informou o treinador. "Ninguém acaba com o trabalho do All Star Rodas. Vou correr atrás do ginásio, correr atrás de pessoas que aceitem as pessoas com deficiência", colocou, reclamando novamente da decisão azulina. "O Cube do Remo me deixa triste, devem haver muitos remistas com deficiência que queria ser atletas do clube e se fecha suas portas assim, alegando que está estragando quadras", falou.

Penso que o Remo pertence a uma torcida que amo o clube que mostrou com os ingressos virtual sua força e o deficiente e um ser humano um torcedor um atleta que estava treinando no Clube do seu Coração